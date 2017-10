Premio da 3.5 milioni per chi riuscirà a ridurre le emissioni dei motori

Con il premio Cleanest engine of the future, la Commissione europea vuole stimolare lo sviluppo della nuova generazione di motori tradizionali. Motori che ridurranno al massimo le emissioni inquinanti, fornendo una migliore economia di carburante e ridotte emissioni di C02.

Un scelta scelta che pare in controtendenza rispetto allo sviluppo dell’auto elettrica e dei veicoli ibridi, dato che il premio, per il quale la Commissione ha stanziato 3.5 milioni di euro, punta a veicoli alimentati dai “tradizionali” diesel e benzina. Elettrico e ibrido sicuramente costituiscono una grande sfida per il futuro , ma nel breve periodo la riduzione delle emissioni inquinanti deve passare anche dai motori convenzionali.

I partecipanti, organismi di ricerca, imprese, persone fisiche, PM, studenti, laureati, ricercatori e start-up possono registrarsi fino al 20 maggio 2019. Il premio, che fa parte del programma europeo Horizon 2020, sarà assegnato nei primi mesi del 2020.

Gli Horizon Prizes, come Cleanest engine of the future , rappresentano un nuovo mezzo per incentivare e sostenere progetti di ricerca, divenendo anche un importante driver per l’innovazione nei settori pubblico, privato e filantropico. Essi costituiscono un modo per giungere a soluzioni innovative che normalmente non verrebbero sviluppate attraverso i canali tradizionali. Si cerca di attirare un maggior numero di innovatori perché sono di facile accesso, offrono loro l’opportunità di affrontare il rischio e creare nuove partnership e portano a nuovi prodotti e servizi sostenibili.

Il premio verrà assegnato a chi individuerà una soluzione integrata in un prototipo che si dimostri capace di ridurre le emissioni inquinanti e il consumo di carburante in condizioni reali di guida, senza influire sulle capacità operative del veicolo.

Fonte: Ecoseven.net