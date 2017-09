Luglio 2017: secondo la Nasa il luglio più caldo dal 1880

I drammatici effetti dei cambiamenti climatici

Il Goddard Institute for Space Studies (Giss) della Nasa ha comunicato i dati preliminari sul clima ed è emerso che il luglio 2017 è stato di 0,83 gradi più caldo della media.

Luglio 2017, il più caldo dal 1880

A livello globale il luglio 2017 passerà alla storia come quello più caldo degli ultimi 137 anni secondo le prime elaborazioni delle rilevazioni registrate da 6.300 stazioni meteorologiche, oltre che delle informazioni relative alla temperatura superficiale degli oceani misurate da navi e boe sparse in tutto il mondo e delle informazioni trasmesse dalle stazioni di ricerca in Antartide.



Risalire a dati precedenti al 1880 è difficile dal momento che solo in quell’anno sono iniziate le misurazioni moderne della temperatura a livello mondiale. Anche il luglio 2016 era stato molto caldo con una temperatura di 0,82 gradi centigradi più alti della media.

Il problema del riscaldamento globale

I dati relativi al clima di luglio 2017 non possono che far pensare al problema sempre più stringente del riscaldamento globale. L’andamento climatico si fa di anno in anno più preoccupante: le temperature medie aumentano e i principali fattori ai quali è attribuito questo cambiamento climatico sono legati alle attività dell’uomo, in particolare sotto accusa è l’incremento della concentrazione di gas serra nell’atmosfera e relativo effetto serra, fenomeni come la deforestazione e l’allevamento intensivo.



Fra le conseguenze ci sono fenomeni preoccupanti come l’innalzamento termico degli oceani, lo scioglimento dei ghiacciai e la desertificazione. Correre ai ripari è ormai diventata una priorità da perseguire con politiche concordate, sottoscritte e rispettate a livello mondiale. I principali interventi attuabili vanno nel senso di una sostanziale riduzione della concentrazione di Co2 nell’atmosfera.