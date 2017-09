La nuova presa di corrente? Portatile e a energia solare

La nuova presa di corrente? Si chiama Window Socket ed è l’innovativa soluzione per gestire in maniera razionale i consumi elettrici in casa e risparmiare sui costi in bolletta.

Si tratta, in pratica, di una speciale presa elettrica “a ventosa”, in grado di ricaricarsi grazie al sole assorbito dal vetro di una qualunque finestra ben illuminata, fornendo energia utile per l’alimentazione di piccoli dispositivi elettronici.

A progettarla due designer coreani, Kyuho Song e Boa Oh, che hanno voluto sviluppare una vera propria presa portatile dall’uso intuitivo ma soprattutto ecosostenibile. La presa è “tascabile” ed estremamente maneggevole, ideale per qualsiasi uso pratico.

Funziona in modo semplice: dopo aver attaccato le ventose a una finestra ben illuminata, la presa di corrente (dotata di pannelli fotovoltaici), accumulerà l’energia necessaria ad alimentare, per svariate ore, i piccoli dispositivi dotati di spina elettrica e presenti all’interno della propria abitazione.

Necessita di circa 5-8 ore di ricarica solare dopo essere stata attaccata a una qualsiasi superficie illuminata. Trascorso questo tempo, la presa potrà quindi fornire circa 10 ore di utilizzo ininterrotto di energia pulita.

LEGGI ANCHE:

Come funzionano gli incentivi del conto termico

Luce: cambiano bolletta e tariffe. Ecco chi risparmia

Bolletta semplificata e contatori ‘intelligenti’. Al via la nuova fatturazione