Incendi nei boschi e cambiamenti climatici: c’è un legame?

C’è una relazione tra i cambiamenti climatici e gli incendi nei boschi che si stanno registrando questa estate? Gli esperti pensano sì.

Incendi? Il problema è il cambiamento climatico

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports, il rischio di incendi nelle aree boschive del Mediterraneo non solo è legato al cambiamento del clima, decisamente più secco e torrido da qualche anno a questa parte, ma la situazione è destinata a peggiorare. La correlazione diventa evidente anche alla luce del fatto che se è vero che molti incendi iniziano a causa dell’uomo è anche vero che il clima ha una grossa influenza sulla loro propagazione. Lo studio ha dimostrato come se l’aridità un anno raddoppia rispetto all’anno precedente, anche l’area bruciata tenderà a raddoppiare in quell’annata. L’analisi ha anche evidenziato come sia la siccità dell’anno preso in considerazione a condizionare la probabilità che si sviluppino incendi quell’annata, non tanto le condizioni climatiche degli anni precedenti, anzi si è visto come stranamente potrebbe esserci addirittura una correlazione inversa tra aree bruciate e siccità delle annate passate. Quel che preoccupa maggiormente è che per le prossime estati si prevede un aumento dell’aridità e del caldo nelle aree mediterranee e dunque il rischio di incendi cresce. Le zone più esposte e meno preparate a rispondere a questa emergenza sono l’Italia settentrionale, la Francia e la Catalogna, dove si dovrà pensare per tempo a trovare delle soluzioni e dei rimedi. Non che il problema non riguardi anche le zone meridionali del Mediterraneo, ma queste aree sono da sempre interessate da un clima più secco e quindi sono anche più preparate a rispondere meglio alla siccità. Quel che è certo è che pensare a come correre ai ripari diventerà una priorità imprescindibile.