I biglietti da visita fatti con gli scarti delle T-shirt

Nell’antichità si utilizzavano gli scarti di tessuto per produrre la carta, solo in seguito si è passati alla pasta di legno, più economica ed accessibile e quindi adatta a una produzione di massa.

Ora, però, c’è una società società (MOO) che ha ideato un prodotto con il quale spera di rilanciare quel tipo di lavorazione, riportando alla ribalta la carta in tessuto: le Cotton Business Cards.

Si tratta di una linea di biglietti da visita realizzati al 100% da cotone proveniente dagli scarti delle T-shirt – ovvero dal materiale indesiderato che resta dopo che una maglietta viene tagliata da un rotolo.

Tutto si può riutilizzare. Parlando di carta, ecco alcune idee per utilizzare le vecchie riviste.

In questo modo si riutilizza il tessuto, evitando che finisca in discarica. Inoltre, dal momento che il tessuto in questione è bianco, non c’è bisogno di un ulteriore sbiancamento per dare una seconda vita al materiale e trasformarlo in biglietti da visita.

Il cotone permette di creare una carta meravigliosamente strutturata, liscia ma dura, sulla quale è possibile utilizzare qualsiasi tipo di inchiostro.

Per questo progetto, è stato coinvolto il laminatoio Mohawk, un’azienda a conduzione familiare che ha assunto una posizione molto audace riguardo alle problematiche ambientali, diventando il primo laminatoio americano che ottiene tutta la sua energia elettrica dall’eolico e che produce carta con una metodologia carbon neutral.

Questi nuovi biglietti, dal punto di vista estetico non hanno nulla da invidiare a quelli tradizionali. Il prezzo? 50 cent americani, quindi circa 40 centesimi di Euro. Questi biglietti prodotti con il cotone dimostrano quanto sia fattibile sostituire le materie prime con gli scarti e quanto ciò sia importante per proteggere l’ambiente. Ricordiamo che gli scarti e i rifiuti fanno parte anche dell’industria della moda, la secondo industria più inquinante al mondo dopo quella di petrolio e gas.

Fonte: Ecoseven.net