Cina: nel futuro sempre più auto green per legge

Il ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia ha messo a punto un importante piano strategico per aumentare il numero di auto verdi in Cina nel giro di qualche anno.

La Cina il problema dello smog è preoccupante, per questo motivo le autorità politiche hanno predisposto un programma su più anni che si è prefisso obiettivi ambiziosi in fatto di auto verdi: il piano prevede infatti di avere entro il 2019 il 10% di auto green, chiedendo ai produttori di vetture di rispettare questa percentuale sulle vendite annue. Questa percentuale dovrà poi salire al 12% nel 2020 e l’obiettivo, per il 2025, è che almeno un’auto cinese su cinque sia elettrica o ibrida.

Questa non è l’unica iniziativa cinese volta a ridurre l’inquinamento atmosferico: la Cina ha infatti deciso di promuovere il consumo di bioetanolo rispetto ai carburanti fossili, inquinanti e dannosi per la salute. A dare la notizia è stata la National Development and Reform Commission and National Energy Administration cinese che ha annunciato una serie di strategie fino al 2020 volte a favorire l’uso del bioetanolo, un eco-carburante rinnovabile, che contiene il 10% di etanolo, e permette di ridurre le emissioni di anidride carbonica nell’aria.

Inoltre l’architetto e designer Daan Roosegaarde in collaborazione con l’azienda cinese di bike sharing Ofo e la piattaforma TEZIGN, ha annunciato la realizzazione di biciclette che inalano aria sporca, la elaborano e rilasciano aria pulita. Il nome delle biciclette non ha caso sarà Smog Free.

Non stupisce che la Cina stia lottando contro lo smog su più fronti: il problema dell’elevato livello di inquinamento in questa nazione è stato collegato da più parti a centinaia di migliaia di morti premature ed è diventato uno dei motivi più diffusi di ostilità nei confronti del governo di Pechino.