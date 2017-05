Che fare del vecchio pc: rivenderlo o smaltirlo?

Gli apparecchi tecnologici diventano obsoleti nel giro di poco tempo e spesso ci si ritrova a chiedersi cosa fare del vecchio pc. Il primo pensiero è generalmente quello di smaltirlo, ma attenzione, ci sono anche altre possibilità che permettono all’elaboratore una seconda vita.

Riciclare il vecchio pc

La prima cosa da tenere in considerazione è che gran parte dei componenti del computer (circa il 95%) possono essere recuperati e riutilizzati. Gettarlo sarebbe davvero un imperdonabile spreco, peraltro è bene ricordare che i pc non possono essere buttati nei cassonetti dell’immondizia, ma vanno portato in appositi centri per la raccolta differenziata degli apparecchi elettrici ed elettronici.

Nuovi utilizzi del vecchio pc

Prima di comprare un nuovo elaboratore, sentite il parere di un tecnico per capire se è possibile ripararlo o fare un upgrade del computer sostituendo qualche componente oppure installando dei programmi particolari. Se proprio non è possibile, pensate se non può essere usato dai vostri figli per giocare oppure da un parente interessato al pc solo per la scrittura di testi o gestire dati e documenti.

Regalare o vendere il vecchio pc

Controllate se ci sono incentivi alla rottamazione dei computer usati o se per quel modello c’è un mercato. Venderlo (particolarmente pratica è la vendita online) intero o anche solo alcuni componenti, potrebbe essere un’interessante possibilità di guadagno. Un’alternativa generosa è invece rappresentata dal regalarlo a scuole o associazioni.