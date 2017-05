Auto a metano: vantaggi e risparmio nel mercato italiano

Le auto a metano in circolazione nel nostro Paese nel 2016 hanno superato il milione. I motivi che spingono a questa scelta sono di due tipi: economici e ambientali.

Auto a metano, una scelta economica e green

Dal 2010 al 2016 si è registrata una crescita di più del 38% del numero di auto a metano in Italia e le ragioni di questo cambiamento nella mobilità sono da ricercarsi nel fatto che sempre più persone sono sensibili all’impatto ambientale. Un’auto a metano, ma anche a gpl, idrogeno, biocarburanti o che si avvale di altre soluzioni ecosostenibili, permette di ridurre le emissioni di CO2 nell’aria. Non solo, questo tipo di scelta è da preferirsi anche perché si riducono i costi del carburante, avendo inoltre diritto a degli incentivi, aspetto tutt’altro che trascurabile. Unico svantaggio per il momento, è che i distributori di questo tipo di carburante non sono diffusi in modo capillare. Va detto però che il numero di pompe di benzina autorizzate alla distribuzione di metano è comunque notevole, facendo sì che l’Italia sia uno dei Paesi europei più virtuosi da questo punto di vista.

Auto a metano nuova, usata o convertita

Chi volesse avvicinarsi alla mobilità ecosostenibile può peraltro contare sul mercato dell’usato che riserva ottime occasioni oppure può optare per la conversione del serbatoio della propria auto, anche se la conversione non è particolarmente economica e varia a seconda del modello della vettura. Unico accorgimento da tenere in considerazione da parte dei possessori di auto a metano è quello di effettuare regolarmente manutenzione, revisione e collaudo delle bombole ogni 4 anni in modo da evitare che si possano verificare eventuali fuoriuscite di gas, come previsto dalle norme europee ECE/R110. Per il futuro ci si può aspettare un ulteriore aumento delle immatricolazioni di auto a metano anche è possibile che i numeri saranno meno importanti che in passato per via del diffondersi delle auto elettriche, altra variabile in grado di incidere su questo mercato è prezzo petrolio.