Caos spesometro, con la proroga arrivano nuove sanzioni?

È ancora irrisolto il nodo sanzioni legate allo spesometro. Dopo la proroga al 16 ottobre del termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017, il Governo continua a non esprimersi sulle eventuali sanzioni, nonostante le numerose richieste dei commercialisti.

Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 25 settembre 2017, precisava che: “Gli uffici dell’Agenzia delle entrate, ove riscontrino obiettive difficoltà per i contribuenti, valuteranno la possibilità di non applicare le sanzioni per meri errori materiali e/o nel caso in cui l’adempimento sia stato effettuato dopo il 5 ottobre, ma entro i 15 giorni dall’originaria scadenza”.

Da qui il dubbio, che con la nuova proroga, questo adempimento non sarà considerato sperimentale e, di conseguenza, se le sanzioni saranno effettivamente sospese. La richiesta di chiarimenti è stata inoltrata all’Agenzia delel Entrate da parte dei dottori Commercialisti ed esperti contabili, ma ad oggi senza risposta.

Il presidente del CNDCEC, Massimo Miani, pone l’attenzione su come “resta ancora del tutto irrisolto il nodo delle sanzioni, tema sul quale il Governo continua a non esprimersi ufficialmente. Non sappiamo ancora se questo adempimento sarà alla fine considerato sperimentale e quindi se le sanzioni saranno effettivamente sospese, senza se e senza ma, come chiediamo da settimane”.

Si attende, un provvedimento che congeli le sanzioni relative all’invio dei dati, considerando le moltepici problematiche tecniche che si sono avute per questo primo debutto dello spesometro. Il viceministro all’Economia, Luigi Casero, ha affermato che la norma sulla disapplicazione delle sanzioni sarà inserita nel decreto fiscale collegato alla manovra di bilancio.

Leggi anche:

Spesometro verso ulteriore proroga al 16 ottobre

Spesometro in tilt, vanno online i dati di tutti i contribuenti

Spesometro, che caos! Arriva la protesta dei Consulenti del lavoro