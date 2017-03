Zurich, via libera all’aumento di capitale da 13 miliardi di euro

(Teleborsa) – Aumento di capitale in vista per Zurich. Lo ha deciso l’assemblea dei soci del gruppo assicurativo che ha approvato, con l’81,05% dei voti , a ricapitalizzazione proposta dal management. Questa prevede l’emissione fino a un massimo di 45 milioni di azioni per un ammontare complessivo di 13 miliardi di euro.

Di questi 45 milioni di nuovi titoli, 30 milioni avranno il diritto d’opzione e 15 milioni saranno senza.

“Apprezziamo la fiducia che gli azionisti hanno riposto in noi”, ha commentato l’amministratore delegato Mario Greco al termine della votazione. La flessibilità in più che avremo con l’aumento sarà gestita in maniera responsabile e ci permetterà, fra l’altro, di usufruire di forme alternative di rifinanziamento più convenienti e di migliorare in questo modo la capacità del gruppo di reggere periodi di stress”, ha concluso il numero uno di Zurich.