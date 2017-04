Zeno D’Agostino nuovo Presidente Assoporti

(Teleborsa) – Zeno D’Agostino è il nuovo Presidente di Assoporti. D’Agostino, attuale Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, è stato eletto per acclamazione dall’assemblea interna degli associati che si è svolta a Roma nella sede dell’Associazione Porti Italiani.

L’assemblea è stata aperta dal Presidente uscente, Pasqualino Monti, che ha colto l’occasione per illustrare quanto fatto da Assoporti nella delicata fase di transizione della portualità italiana a seguito dell’emanazione del decreto di riforma della legislazione portuale.

Poi la nomina di D’Agostino a nuovo Presidente, avvenuta all’unanimità. “Sono lieto di accompagnare Assoporti in questa fase di attuazione della riforma – ha dichiarato il nuovo Presidente ringraziando tutti gli associati – e sono fiducioso che nei prossimi mesi il ruolo dell’Associazione sarà meglio definito e rafforzato, in sinergia con la Conferenza Nazionale dei Porti. Confido molto sul ruolo attivo di tutti i presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, per rendere l’Associazione il luogo di discussione e concertazione di qualsiasi tematica d’interesse della portualità.

Aderiscono ad Assoporti i SdAP; le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura insistenti sui territori ove esistono porti e le loro Aziende Speciali Portuali e l’Unione Italiana delle Camere di Commercio I.A.A. (Unioncamere). Complessivamente sono rappresentati nell’Associazione circa 40 porti nazionali, tra i quali figurano i maggiori scali marittimi amministrati dalle Autorità Portuali.

Assoporti offre al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli altri Ministeri interessati ed all’Unione Europea ogni utile consultazione e contributo sulle tematiche portuali, mettendo altresì in evidenza, nelle diverse sedi ed occasioni nazionali ed internazionali il ruolo e l’importanza per l’economia italiana e comunitaria dei nostri porti. Assoporti è anche membro fondatore di E.S.P.O. (Organizzazione dei Porti Marittimi Europei).