Yoox Net-a-Porter, Richemont chiede conversione altre azioni classe B

(Teleborsa) – Yoox Net-a-Porter comunica che in data odierna, a fronte dell’esercizio da parte di Richemont Holdings (UK) Limited della facoltà statutaria di convertire azioni B in azioni ordinarie per riportare la propria partecipazione al 25% del capitale votante, sono state emesse e assegnate n.92.993 azioni ordinarie YNAP.

La partecipazione di Richemont risulta pertanto pari a n. 22.786.452 azioni ordinarie e n. 42.813.145 azioni B.

Il nuovo capitale sociale di YNAP è pari a Euro 1.339.762,93 rappresentato da n. 133.976.293 azioni prive di indicazione del valore nominale, di cui n. 91.163.148 ordinarie e n. 42.813.145 Azioni B.