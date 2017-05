Yoox Net-a-Porter, ricavi +19,1% nel primo trimestre

(Teleborsa) – I ricavi di Yoox Net-a-Porter sono cresciuti del 19,1%, su base organica, a 515 milioni di euro, rispetto ai 446 milioni di euro del primo trimestre del 2016.

Solida performance organica di tutte le linee di business: ricavi netti Multimarca In-Season in accelerazione al 20%, ricavi netti Multimarca Off-Season in crescita del 16,2%, Online Flagship Stores a valore retail (GMV2) in aumento del 28%.

Crescita positiva in tutti i principali mercati; Nord America e area Asia Pacifico le regioni a maggior crescita; l’Italia torna a crescere a doppia cifra.

Riguardo alle principali metriche di business, sono state registrate 200 milioni di visite, rispetto a 178 milioni del primo trimestre del 2016; 2,2 milioni di ordini (2 milioni del primo trimestre del 2016) e 3 milioni di clienti attivi (2,5 milioni nel periodo confrontato).

“Il primo trimestre registra una forte crescita dei ricavi che, insieme ad una serie di iniziative strategiche, ci posiziona nella giusta direzione per raggiungere i nostri ambiziosi obiettivi di breve-medio termine”, spiega la società nella nota dei risultati.