Yoox Net-a-Porter resta sottotono nonostante conti Asos

(Teleborsa) – Aggressivo avvitamento per Yoox Net-a-Porter, che tratta in perdita del 2,05% sui valori precedenti. Il titolo del sito di ecommerce del lusso non beneficia neanche dei positivi risultati annunciati dalla rivale britannica Asos, che ha anche alzato l’outlook sulle vendite.

Lo status tecnico di Yoox Net-A-Porter è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 33,4 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 32,49. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 34,31.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)