WM Capital vola dopo accordo con NAU!

(Teleborsa) – Novità in casa WM Capital. La realtà specializzata nel Business Format Franchising ha siglato un accordo con NAU Spa, azienda attiva nel settore dell’occhialeria con una rete di o130 negozi diretti e in franchising in Italia e nel mondo, con un fatturato che nel 2016 ha raggiunto i 30 milioni di Euro, in crescita di oltre il 25% rispetto al 2015.

L’accordo prevede la presenza del brand NAU! sulla rivista e sul portale AZ Franchising per tutto l’anno 2018. Grazie a questo accordo con WM Capital, GruppoImac Spa intende ricercare nuovi affiliati per la propria rete con il supporto del sistema dei media di AZ Franchising.

“Continua il nostro percorso di affiancamento ad aziende solide e strutturate – ha dichiarato l’Ad Fabio Pasquali – . Nau è un marchio che abbiamo visto crescere in un settore in continua evoluzione e che, accanto ad uno sviluppo significativo in Italia, sta attuando un processo di forte internazionalizzazione”.

Brilla il titolo a Piazza Affari: +3,93%.