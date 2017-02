Wizz Air apre a Londra Luton la sua 28 esima base in Europa

(Teleborsa) – La low cost Wizz Air avrà base dal 18 giugno 2017 a Londra Luton “posizionando” in Gran Bretagna un nuovo Airbus A320. Sarà la 28 esima base in Europa della compagnia ungherese, rafforzando la presenza operativa di Wizz Air presso l’Aeroporto di Londra Luton, dove è già il secondo vettore, aumentando a 42 il numero di rotte servite dall’aeroporto che si trova 56 Km a nord dal centro della capitale.

L’istituzione della base rappresenta un investimento presso l’aeroporto e nelle regione, creando 36 posti di lavoro diretti nella compagnia aerea. Le operazioni contribuiranno anche all’economia locale, sostenendo il lavoro nei settori dell’aviazione, dei trasporti, dell’ospitalità e del turismo.

Tre le nuove rotte Wizz Air che collegheranno Londra Luton: con Tel Aviv in Israele, Prishtina, capitale del Kosovo e Kutaisi in Georgia, quest’ultimo unico collegamento diretto tra la Georgia e il Regno Unito. Le frequenze su alcune delle rotte più popolari di Wizz Air aumenteranno con l’arrivo di nuovi aeromobili.

Nel 2016, quale secondo vettore più grande a Londra Luton, Wizz Air ha trasportato dallo scalo britannico oltre 5 milioni di passeggeri e per il 2017 le previsioni indicano per Wizz Air circa 6,3 milioni di posti in vendita, con un 13% di crescita su base annua.

Il primo volo Wizz Air era decollato da Luton per Katowice, città della regione storica della Slesia, nella Polonia meridionale, nel maggio 2004. Oggi il network Wizz air dal Regno Unito serve 83 rotte verso 42 destinazioni da 9 aeroporti della Gran Bretagna.

“L’annuncio dell’apertura della nuova base dimostra l’attenzione di Wizz Air per il Regno Unito – ha detto József Váradi, CEO della compagnia – e dal nostro primo volo da Londra Luton nel 2004 abbiamo trasportato oltre 35 milioni di passeggeri sulle nostre rotte”.