WIzz Air: 2016 record con 23 milioni di passeggeri e crescita del 19%

(Teleborsa) – Wizz Air ha chiuso il 2016 con un numero record di passeggeri, con una massiccia espansione del suo network e col riconoscimento globale della qualità del suo business e del suo servizio. Durante gli scorsi 12 mesi, Wizz Air, compagnia low cost ungherese, ha aggiunto 9 aeromobili alla sua flotta, aumentato la sua offerta con 17 nuove destinazioni ed esteso il suo network in costante crescita ad oltre 100 nuove rotte.

Nel corso dell’anno appena concluso, Wizz Air ha trasportato 23 milioni di passeggeri, il che rappresenta una crescita del 19% su base annua. Al 31 dicembre, la compagnia aerea ha collegato 134 destinazioni in 40 paesi, con un totale di 519 rotte. Durante il 2016, Wizz Air ha aggiunto nove aeromobili Airbus A321 alla sua flotta e ha creato oltre 400 posti di lavoro diretti, con oltre 3.000 persone che attualmente lavorano per l’azienda. La flotta Wizz Air è composta ora da 74 aeromobili Airbus A320 e Airbus A321, che operano da 25 basi in 13 paesi dell’Europa Centrale e Orientale. Due basi aggiuntive già annunciate, a Chisinau, Moldavia, e a Varna, Bulgaria, inizieranno le operazioni rispettivamente a marzo e luglio 2017.

Nel 2016, lo sviluppo costante di Wizz Air e l’eccellente servizio sono stati riconosciuti con prestigiosi premi globali. Wizz Air è stata nominata Value Airline dell’Anno 2016 da Air Transport World (ATW), una delle più grandi fonti di informazione e di servizi per il mercato globale dell’aviazione, e Compagnia Aerea Low Cost dell’Anno dal Center for Aviation (CAPA), fornitore leader di market intelligence indipendente nell’aviazione. La compagnia aerea è stata anche registrata sotto l’International Air Transport Association (IATA), Operational Safety Audit (IOSA), lo standard di riferimento globale per il riconoscimento della sicurezza di una compagnia aerea.

Nel 2016 Wizz Air ha trasportato 3,8 milioni di passeggeri sulle sue rotte italiane a tariffe basse, con un 10% di crescita su base annua e sostenendo oltre 2.800 posti di lavoro locali nei settori dell’aviazione, dei trasporti, in quello alberghiero e turistico. Lo scorso anno, la compagnia aerea ha aggiunto Lamezia Terme al suo network di rotte in costante crescita e offre ora 88 rotte verso 10 paesi da 16 aeroporti italiani.

József Váradi, Chief Executive Officer di Wizz Air, ha dichiarato: “Il 2016 è stato un anno eccezionale per Wizz Air, mantenendo la nostra forte leadership di mercato quale compagnia aerea low-cost più grande dell’Europa Centrale e Orientale, la nostra eccellenza nel servizio e nella sicurezza è stata riconosciuta con significativi premi internazionali. Il nostro modello efficiente e ultra low-cost ci permetterà di continuare la nostra forte crescita ed espandere ulteriormente il nostro network per incontrare meglio i bisogni dei nostri passeggeri. Continueremo a offrire la tariffe più basse possibili insieme a una superba esperienza di bordo, fornendo a tutti i nostri clienti un eccezionale valore”.