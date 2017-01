Wind Tre entra sul mercato. Ibarra: “Comincia una grande sfida”

(Teleborsa) – Entra sul mercato italiano della telefonia fissa e mobile Wind Tre, il nuovo operatore mobile nato dalla fusione delle due società H3G e Wind Telecomunicazioni e guidato dal numero uno di Wind, Maximo Ibarra.

Con oltre 31 milioni di clienti nel mobile e 2,7 milioni nel fisso, la nuova azienda ha in programma di investire nei prossimi anni circa 7 miliardi di euro in infrastrutture digitali. Si parla in proposito di servizi di migliore qualità e maggiore velocità di rete, che fanno perno sulla crescente domanda di connettività di famiglie ed imprese.

Wind Tre aspira a diventare un player di riferimento nell’integrazione fisso-mobile ed un punto di riferimento anche nelle reti in fibra, grazie anche all’accordo con Enel Open Fiber per la realizzazione della rete in banda ultralarga in Italia.

Queste aspettative sono state chiarite dal CEO Maximo Ibarra, che ha dichiarato: “comincia una grande sfida di mercato”. “Vogliamo essere leader nella relazione con i clienti grazie alla qualità delle nostre infrastrutture, alla trasparenza delle nostre offerte e alla passione delle nostre persone”, ha chiarito il manager.