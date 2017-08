Weight Watchers migliora la guidance, titolo festeggia

(Teleborsa) – Ottima performance per Weight Watchers International Inc Weight Watchers In, che scambia in rialzo del 25,94% dopo

aver migliorato la guidance per l’intero anno.

Il secondo trimestre si è chiuso con un utile di 45,2 milioni di dollari, pari a 67 cent per azione, rispetto ai 30,5 milioni (46 cent per azione) registrati nello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi sono balzati del 10,3% a 341,7 milioni superando i 334 milioni indicati dagli analisti.

Per il 2017, la società stima un EPS nel range 1,57-1,67 dollari rispetto alla forchetta 1,40-1,50 fornita in precedenza.

Lo scenario di breve periodo di Weight Watchers International Inc Weight Watchers In evidenzia un declino dei corsi verso area 38,81 dollari USA con prima area di resistenza vista a 43,36. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 35,95.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)