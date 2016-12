Weidmann: bailout Monte Paschi deve essere valutato attentamente

(Teleborsa) – Il salvataggio pubblico del Monte dei Paschi di Siena deve essere valutato con grande attenzione, poiché molte questioni restano ancora aperte. A dirlo, in un’intervista alla Bild nella sua edizione di martedì 27 dicembre, è Jens Weidmann, Governatore della Bundesbank.

“Per le misure previste dal Governo italiano la banca deve essere finanziariamente sana nel suo fulcro – ha detto Weidmann, considerato uno dei falchi all’interno di Bce, la Banca Centrale Europea – poiché il denaro non può essere usato per coprire perdite già prevedibili”.

“Abbiamo stabilito nuove regole di base – ha detto ancora – e queste sono mirate essenzialmente alla protezione dei contribuenti e a indurre gli investitori a comportamenti responsabili. Il denaro pubblico deve essere considerato come l’ultima risorsa, per questo l’asticella è posta molto in alto”.

Weidmann ha pure aggiunto che se, nonostante tutto, dovesse affluire denaro pubblico per il bailout, “questo dovrà essere rifinanziato, data la grande mole del debito pubblico italiano”.