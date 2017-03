Weekly Report: Piazza Affari in rally fa meglio del resto d’Europa

(Teleborsa) – Settimana strepitosa per la Borsa di Milano, che fa meglio della buona performance degli Euro Listini.

Tra i mercati del Vecchio Continente, tonica Francoforte, che mostra un piccolo incremento dello 0,67%; in rialzo Londra, che chiude con un +1,42% e in netto miglioramento Parigi, che avanza del 2,12%.

Settimana in forte rialzo per il listino milanese, che porta a casa un guadagno del 4,49% sul FTSE MIB, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, settimana di guadagni per il FTSE Italia All-Share, che termina l’ottava a 21.514 punti. Ottima la prestazione anche per il FTSE Italia Mid Cap (+2,83%), come il FTSE Italia Star (3,75%).

Tra i best performers di Milano, si distinguono Leonardo (+16,61%), UBI Banca (+12,87%), Unicredit (+12,54%) e BPER (+11,90%).