Weekly Report: New York e Londra negative. Stabili le altre Borse Europee

(Teleborsa) – Bilancio negativo per la Borsa di New York e di Londra, mentre le altre Piazze Europee riescono a schivare le vendite.

Nello scenario borsistico europeo, Francoforte arretra dello 0,26%, Londra è negativa, riportando un calo dell’1,19%, mentre è debole Parigi, che registra una flessione dello 0,17%.

Settimana in rosso per il listino USA, che riporta un calo dell’1,52% sul Dow Jones e dell’1,44% sullo S&P-500. Scivolano il Nasdaq 100 (-0,83%) e l’S&P 100 (-1,54%).

Ottava in rialzo per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta a 20.188 punti; fa meglio il FTSE Italia All-Share, che chiude su 22.270 punti. Forti guadagni per il FTSE Italia Mid Cap (+4,26%) e per il FTSE Italia Star (+3,76%).

Tra i best performers di Milano, si distinguono A2A (+4%), BPER (+3,86%), Ferrari (+3,69%) e Italgas (+3,59%).

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Micron Technology (+10,19%), Illumina (+6,33%) e Marriot International (+5,85%).