Weekly Report: Milano e Madrid brillano insieme al Vecchio Continente

(Teleborsa) – Settimana in rally per Piazza Affari e la Borsa spagnola, che fanno meglio degli altri Euro Listini.

Tra i mercati del Vecchio Continente, positiva Francoforte, in progresso dell’1,10%, in linea con Londra, che avanza dell’1,12%, mentre chiude in frazionale rialzo Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,72%.

Prevalgono gli acquisti nel listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta a quota 20.074 punti; sulla stessa linea, positivo il FTSE Italia All-Share, che archivia la settimana a 22.043 punti, in guadagno del 2,21%. In forte rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+2,86%), come il FTSE Italia Star (2,84%).

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Brembo (+4,31%), Exor (+3,96%), Ferrari (+3,57%) e Recordati (+3,50%).