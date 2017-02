Weekly Report: Apprezzabile rialzo per i Listini Europei

(Teleborsa) – Chiudono la settimana in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista archivia la settimana Piazza Affari.

Nello scenario borsistico europeo, Francoforte guadagna lo 0,77%. Sostanzialmente tonica Londra, che registra una plusvalenza dello 0,57% e si è mossa sopra la parità Parigi, evidenziando un incremento dello 0,81%.

Settimana positiva per il listino milanese, che termina con un progresso dello 0,77% sul FTSE MIB; sulla stessa linea, si è mosso al rialzo il FTSE Italia All-Share, che ha guadagnato lo 0,95%, chiudendo a 20.836 punti. In rally il FTSE Italia Mid Cap, in crescita del 2,02%, in sintonia con il FTSE Italia Star (+2,10%).

Tra le Blue Chips italiane, brilla Banco BPM, con un forte incremento (+8,26%).

Ottima performance per Unipol, che registra un progresso del 7,93%.

In evidenza UnipolSai, che mostra una crescita del 6,91%.