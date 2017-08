Weekend di grandi rientri, quasi 2 milioni di italiani in treno

(Teleborsa) – Nel fine settimana in corso, da venerdì 25 fino a domenica 27 agosto, si stimano forti flussi nelle stazioni ferroviarie e sui treni per i rientri dalle ferie estive.

Secondo il gruppo Ferrovie dello Stato, saranno oltre mezzo milione i passeggeri in movimento su Frecce e Intercity e un milione e trecentomila sulle corse regionali di Trenitalia, utilizzate in questi giorni esclusivamente per turismo e viaggi leisure con un picco che, durante la settimana di Ferragosto, ha sfiorato i tre milioni.

Il controesodo sarà accompagnato da una nuova ondata di caldo, in arrivo in Italia, con temperature che resteranno elevate almeno per una settimana.