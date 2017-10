Warren Buffett rileva la catena di stazioni di servizio di camion Pilot Flying J

(Teleborsa) – Lo specialista dell’alta finanza americana Warren Buffett cavalca una nuova opportunità di business con le stazioni di servizio per i camion.

La sua holding Berkshire Hathaway ha infatti annunciato l’acquisto di Pilot Travel Centers, a cui fa capo la catena di stazioni di servizio per camion meglio nota come Pilot Flying J. La Berkshire ha acquistato una quota del 38,6% con l’aspirazione a diventare il primo azionista in sei anni, mentre la famiglia Haslam ha mantenuto la maggioranza del 50,1%. La FJ Management della famiglia Maggelet manterrà l’11,3% sino al 2023 quando Berkshire diventerà l’azionista di maggioranza.

La società vanta e rete di 750 stazioni di servizio in Nord America, con un fatturato che supera i 20 miliardi di dollari. La società è stata anche collocata al 15esimo posto della lista di Forbes delle società più grandi in USA.