Warren Buffett fiuta affari nell’immobiliare. Rilevata quota di STORE Capital

(Teleborsa) – Warren Buffett punta la propria “bacchetta magica” su una piccola società statunitense che nel settore immobiliare.

Berkshire Hathaway, società di investimento del business man americano soprannominato “l’oracolo di Omaha” per il suo fiuto per gli affari, ha rilevato il 9,8% di STORE Capital Corporation, specializzata nell’acquisizione e nel management di unità immobiliari, per 377 milioni di dollari.

Il titolo della società è già in rialzo nel pre-Borsa USA.