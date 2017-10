Walt Disney festeggia la promozione di RBC Capital

(Teleborsa) – Progresso di scarsa entità per il creatore di Mickey Mouse, che scambia in salita dello 0,57%.

Driver principale del rialzo è l’upgrade deciso dagli analisti di RBC Capital che ha portato la raccomandazione al top pick, ovvero titolo di prima scelta, con target price a 125 dollari per azione.

Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Walt Disney. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, il colosso dell’intrattenimento evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 101 dollari USA. Primo supporto a 100,2. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l’imminente bottom stimato a quota 99,83.

