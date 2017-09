Wall Street vola su nuovi massimi

(Teleborsa) – La borsa di Wall Street cavalca nuovi massimi, complice la buona performance mostrata dai titoli tecnologici e finanziari, soprattutto gli assicurativi, grazie al declassamento di Irma a tempesta tropicale. A fare da assist all’azionario statunitense, contribuisce inoltre l’allentamento delle tensioni legate alla Corea del Nord.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones, mostra una plusvalenza dell’1,20%; sulla stessa linea, lo S&P-500 continua la giornata in aumento dell’1,07%. In denaro il Nasdaq 100 (+1,16%), come l’S&P 100 (1,1%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti Finanziario (+1,89%), Information Technology (+1,50%) e Materiali (+1,47%).

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, Travelers Company (+2,79%), Intel (+2,12%), American Express (+2,02%) e Cisco Systems (+2,02%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Home Depot, che continua la seduta con -1,25%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Mercadolibre (+7,92%), Tesla Motors (+5,03%), American Airlines (+4,21%) e KLA-Tencor (+3,32%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Regeneron Pharmaceuticals, che ottiene -5,23%.