Wall Street vista in rialzo in attesa dei verbali della Fed

(Teleborsa) – Wall Street dovrebbe riavviare gli scambi in rialzo, con l’attenzione puntata ancora alle Minutes del FOMC questa sera, per avere qualche dettaglio in più sull’ultimo incontro di politica monetaria, quando i tassi sono stati rivisti al rialzo per la prima volta in un anno.

Il contratto sul Nasdaq segna un aumento di 7,5 punti (+0,15%) a 4.913, mentre quello sullo S&P 500 sale di 4,5 punti (+0,20%) a 2.257 e quello sul Dow Jones di 36 punti (+0,18%) a 19.834.