Wall Street viaggia poco sotto la parità

(Teleborsa) – Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,23%. In lieve calo l’S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 2.266,5 punti. In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,22%); in frazionale calo lo S&P 100 (-0,25%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto Industriale. Tra i più negativi della lista dell’S&P 500, troviamo i comparti Utilities (-0,68%), Materiali (-0,55%) e Sanitario (-0,44%).

La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è United Health (-1,81%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Exxon Mobil, che prosegue le contrattazioni con un -1,45%. Pensosa Pfizer, con un calo frazionale dello 0,97%. Tentenna Merck, con un modesto ribasso dello 0,96%. Giornata fiacca per Goldman Sachs, che mostra un calo dello 0,87%.

Sul podio dei titoli del Nasdaq, CSX (+20,28%), Check Point Software Technologies (+6,89%), Netflix (+4,41%) sul numero di abbonati e Nvidia (+3,05%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Seagate Technology, che ottiene un -2,47%. Vendite a piene mani su Tripadvisor, che soffre un decremento del 2,02%. Pessima performance per Micron Technology, che registra un ribasso del 2,02%. Soffre O’Reilly Automotive, che evidenzia una perdita dell’1,87%.