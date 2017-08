Wall Street trema dopo i lanci missilistici

(Teleborsa) – Le tensioni in estremo oriente condizionano l’apertura di Wall Street, con gli investitori che si mostrano decisamente avversi al rischio dopo il lancio missilistico effettuato dalla Corea del Nord sopra il Giappone.

Sessione debole per tutto il listino USA, che scambia con un calo dello 0,53% sul Dow Jones; sulla stessa linea, si muove al ribasso lo S&P-500, che perde lo 0,59%, scambiando a 2.429,79 punti. In discesa il Nasdaq 100 (-0,73%), come l’S&P 100 (-0,6%).

In discesa tutti i comparti dell’S&P 500. Nel listino, i settori Finanziario (-1,19%), Information Technology (-0,81%) e Materiali (-0,79%) sono tra i più venduti.

In questa pessima giornata per la Borsa di New York, nessuna Blue Chip mette a segno una performance positiva. Le peggiori performance si registrano su Nike, che ottiene -2,10%. Anche il comparto bancario è sotto pressione con Goldman Sachs, preda di un forte ribasso dell’1,29%, e JP Morgan, che evidenzia una perdita dell’1,05%.

Tutti i titoli del Nasdaq-100 sono sotto la parità. Le più forti vendite si manifestano su Discovery Communications, che prosegue le contrattazioni a -2,57%.

Sul fronte macro, l’indice S&P Case Shiller ha evidenziato una crescita stabile delle quotazioni delle case.