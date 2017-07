Wall Street si rafforza a metà giornata

(Teleborsa) – Wall Street continua giornata al rialzo mostrando più vigore rispetto all’esordio.

Gli indici Nasdaq ed S&P 500 hanno avviato la seduta sui ai massimi, sostenuti dai titoli del comparto tecnologia e salute mentre il Dow è zavorrato dal calo di IBM zavorrata da datu trimestrali al di sotto delle attese.

Ieri il Nasdaq ha chiuso sui massimi grazie al balzo di Netflix. Gli investitori rimangono a guardare la stagione delle trimestrali che è entrata nel vivo. Oggi 19 luglio, il calendario dei risultati corporate ha visto i conti di Morgan Stanley che si sono rivelati sopra le attese degli analisti.

Dal fronte macro, segnali positivi giungono dal mercato immobiliare negli Stati Uniti. Nel mese di giugno, i cantieri avviati e i permessi edilizi si mostrano in forte accelerazione, mentre il dato sulle scorte settimanali di greggio ha visto calare oltre le attese le riserve settimanali di petrolio.

A New York, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,20%. Sulla stessa linea, lieve aumento per lo S&P-500 che mostra un rialzo dello 0,44%. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,68%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Cisco Systems (+1,42%), Du Pont de Nemours (+1,30%), United Health (+1,28%) e Boeing (+1,12%). I più forti ribassi, invece, si verificano su IBM, che continua la seduta con -4,51%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Vertex Pharmaceuticals (+20,78%), Discovery Communications (+3,80%) e Lam Research (+2,79%). I più forti ribassi, invece, si abbattono su CSX, che continua la seduta con -5,91%.

Scivola Xilinx, con un netto svantaggio dell’1,75%

In rosso Fastenal, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,52%.

Spicca la prestazione negativa di Liberty Global, che scende dell’1,35%.