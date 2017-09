Wall Street si prepara ad un’apertura in rialzo

(Teleborsa) – Gli indici americani si preparano ad un’apertura positiva, in vista della presentazione della riforma fiscale di Trump. Intanto, gli ordini dei beni durevoli ad agosto sono risultati in salita oltre le stime, mentre crescono le attese per un rialzo dei tassi Fed (pur graduale) entro fine anno dopo le parole della Yellen.

Tra i market mover più attivi durante la sessione di premercato, Nike ha realizzato ribassi intorno al 3% dopo risultati trimestrali ancora negativi (anche se il rosso negli utili è stato inferiore del previsto). Situazione opposta per Micron Technology (+3%), che ha battuto le attese con i conti.

Il Future sul Dow Jones al momento segna un +0,13% a 22.287 punti, mentre quello sullo S&P 500 scende dello 0,18% a 2.500 punti e quello sul Nasdaq dello 0,24% a 5.906 punti. Martedì lo S&P 500 ha chiuso in frazionale rialzo (+0,18%).