Wall Street si prepara ad aprire positiva

(Teleborsa) – Wall Street si prepara ad avviare il terzo trimestre dell’anno nel segno più, dopo aver chiuso il secondo trimestre con una peformance positiva (i tre maggiori indici di mercato hanno guadagnato circa il 3%). Fra l’altro, l’indice S&P 500 ha chiuso il miglior semestre dal 2013.

Oggi, gli scambi potrebbero essere sottili a New York, dato che il mercato chiuderà in anticipo, restando chiuso domani per la festa dell’Indipendenza.

In agenda pomeriggio il PMI e l’ISM manifatturiero ed i dati sulle spese costruzioni.

Il future sul Dow Jpones registra un incremento dello 0,32% a 21.369, mentre quello sullo S&P 500 sale dello 0,33% a 2.429 punti e quello sul Nasdaq lo 0,50% a 5.681 punti.