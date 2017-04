Wall Street resta al palo con deludenti dati macro e vendite auto

(Teleborsa) – Wall Street si indebolisce a metà giornata, in un clima d’atesa per l’avvio della stagione delle trimestrali fra circa una settimana. Nel frattempo, hanno deluso i dati sul PMI e sull’ISM manifatturiero.

In focus anche i produttori di auto, dopo i dati in chiaroscuro sulle immatricolazioni in USA a marzo.

Alla Borsa di New York, si registra un calo dello 0,33% sul Dow Jones; sulla stessa linea lo S&P-500, che continua la giornata sotto la parità a 2.352,43 punti (-0,3%). Leggermente negativo il Nasdaq 100 (-0,28%).

Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti Materiali (-0,98%), Finanziario (-0,68%) e Beni di consumo secondari (-0,67%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, United Health (+0,63%) e Verizon Communication (+0,52%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Du Pont de Nemours, che prosegue le contrattazioni a -1,61%.

Caterpillar scende dell’1,09%.

Giornata fiacca per Cisco Systems, che archivia la seduta con un calo dello 0,87%.

Piccola perdita per American Express, che chiude con un -0,83%.