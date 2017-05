Wall Street procede cauta in attesa della Federal Reserve

(Teleborsa) – La borsa di Wall Street rimane al palo a metà giornata. In una giornata priva di dati macroeconomici, gli investitori rimangono cauti in attesa degli sviluppi della riunione della Federal Reserve che inizierà il suo meeting oggi, 2 maggio per terminarlo domani, 3 maggio.

Riflettori puntati anche sul gigante Apple che a mercati chiusi è pronto a togliere il velo sulla trimestrale.

Tra gli indici a stelle e strisce, in salita dello 0,13% il Dow Jones .Sulla stessa linea, resta piatto lo S&P-500, che mostra una salita dello 0,09%. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,02%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Visa (+1,35%), Intel (+1,06%), Boeing (+0,64%) e 3M (+0,62%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Procter & Gamble che scivola dello 0,91%.

Tentenna Pfizer che mostra un ribasso dello 0,86%.

Sostanzialmente invariato JP Morgan che riporta un misero +0,11%.

Giornata fiacca per Walt Disney che mostra un calo dello 0,58%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, American Airlines (+3,75%), Shire (+3,38%), Paypal Holdings (+2,89%) e Paccar (+2,45%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Nvidia, che prosegue le contrattazioni a -3,05%.