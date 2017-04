Wall Street positiva. Occupati e verbali Fed in focus

(Teleborsa) – Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street, con gli investitori concentrati sui verbali del FOMC, il braccio operativo della Federal Reserve, relativi alla riunione di politica monetaria del 14 e 15 marzo.

L’agenda macro di oggi prevede la pubblicazione di due importanti dati macro: la stima ADP sui nuovo occupati USA a marzo e l’indice ISM non manifatturiero composito, sempre a marzo. La prima statistica è già stata diffusa prima dell’opening bell ed ha rilevato che l’occupazione nel settore privato è cresciuta oltre il previsto, negli Stati Uniti, come già successo a febbraio.

L’attenzione degli operatori è rivolta anche all’importante summit, tra il Presidente USA Donald Trump e il premier cinese Xi Jinping, in agenda domani 6 aprile. Il colloquio fra Trump e Jinping è molto seguito dai mercati e dagli operatori borsistici, poiché l’ex tycoon della finanza americana in passato ha accusato la Cina (e non solo…) di manipolazione dei cambi. Sarà questo dunque l’argomento principale dell’incontro, assieme alla politica sul commercio, strettamente collegata.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sale dello 0,43% a 20.777,32 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 2.368,24 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,15%); in frazionale progresso lo S&P 100 (+0,32%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti Finanziario (+0,95%) e Energia (+0,75%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, JP Morgan (+1,29%), Goldman Sachs (+1,26%), United Technologies (+0,96%) e Caterpillar (+0,90%).