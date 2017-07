Wall Street positiva. Focus sulla Fed

(Teleborsa) – Partenza al rialzo per gli indici statunitensi con l’attenzione degli investitori concentrata sulla riunione di due giorni della Federal Reserve, che inizia oggi per terminare domani con l’annuncio sui tassi di interesse. Sono ampiamente previsti tassi invariati, ma il focus andrà a eventuali indicazioni su un nuovo intervento restrittivo entro fine anno.

Nel frattempo, la stagione delle trimestrali è entrata nel vivo: alcune big, come McDonald’s, General Motors, Alphabet e Caterpillar, hanno già rilasciato i risultati.

Sul fronte macroeconomico, i prezzi delle case statunitensi continuano a crescere, ma a maggio il rialzo è stato inferiore alle attese, secondo l’indice Standard & Poor’s/Case-Shiller. I prezzi delle case nelle 20 maggiori città americane sono saliti del 5,7%: si tratta del sesto record mensile consecutivo che alimenta i timori di una nuova bolla immobiliare.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones avanza a 21.664,48 punti, bloccando così la scia ribassista sostenuta da tre cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per lo S&P-500, che arriva a 2.479,27 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (-0,19%); leggermente positivo lo S&P 100 (+0,4%).