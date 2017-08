Wall Street poco mossa ma il Dow continua la serie di record

(Teleborsa) – Prosegue senza grandi scossoni, la borsa di Wall Street, in una giornata priva di spunti macroeconomici, mentre la stagione delle trimestrali sta volgendo alla fine. In focus oggi i titoli della moda, come Michael Kors e Ralph Lauren che hanno battuto le attese con i conti trimestrali.

Tra gli indici statuitensi, si muove sui livelli della vigilia, il Dow Jones; sulla stessa linea, lo S&P-500, che rimane a 2.485,31 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,59%); senza direzione lo S&P 100 (+0,16%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto Information Technology. In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto Materiali, che riporta una flessione di -0,62%.

Al top tra i giganti di Wall Street, Apple (+1,57%), Microsoft (+0,82%), General Electric (+0,70%) e Chevron (+0,56%). Le peggiori performance, invece, si registrano su Merck & Co, che ottiene -0,67%.

Discesa modesta per Johnson & Johnson, che cede un piccolo -0,65%.

Al top tra i colossi tecnologici di Wall Street, si posizionano Norwegian Cruise Line Holdings (+6,65%), Liberty Global (+4,93%), Liberty Global (+4,56%) e Tesla Motors (+3,48%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Liberty Interactive, che prosegue le contrattazioni a -10,26%. Lettera su Henry Schein, che registra un importante calo del 3,95%. Affonda Biomarin Pharmaceutical, con un ribasso del 3,36%. Crolla Liberty Global, con una flessione del 3,14%.