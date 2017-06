Wall Street pensosa in avvio dopo la stoccata del Fondo Monetario

(Teleborsa) – Partenza negativa per Wall Street, poco aiutata dal taglio delle stime sul PIL statunitense da parte del Fondo Monetario Internazionale.

Secondo l’organizzazione con sede a Washington l’economia a stelle e strisce dovrebbe crescere quest’anno del 2,1% e non del 2,3% stimato in precedenza a causa dell’incertezza sulle politiche fiscali ed economiche promesse dal Presidente Trump e non ancora realizzate.

Outlook tagliato anche per il 2018, con il PIL visto in crescita de 2,1% rispetto al +2,5% precedentemente indicato.

Da rilevare inoltre una certa cautela in vista di una conferenza stampa a Londra di Janet Yellen, nella quale la numero uno della Federal Reserve potrebbe gettare luce sui futuri orientamenti di politica monetaria.

A pochi minuti dall’opening bell il Dow Jones è sostanzialmente stabile e si posiziona su 21.392,7 punti; sulla stessa linea, incolore lo S&P-500, che continua la seduta a 2.435,63 punti, sui livelli della vigilia. In frazionale calo il Nasdaq 100 (-0,6%), come l’S&P 100 (-0,2%).

Forte nervosismo e perdite generalizzate nell’S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori Telecomunicazioni (-1,05%), Information Technology (-0,60%) e Utilities (-0,42%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, United Health (+0,78%), Goldman Sachs (+0,55%), JP Morgan (+0,53%) e Chevron (+0,51%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Verizon Communication, che continua la seduta con -1,58%.

Giornata fiacca per Microsoft, che archivia la seduta con un calo dello 0,88%.

Piccola perdita per Apple, che chiude con un -0,54%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Regeneron Pharmaceuticals (+1,75%), Ctrip.Com International (+0,87%) e Biomarin Pharmaceutical (+0,57%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Seagate Technology, che prosegue le contrattazioni a -3,97%.

Sensibili perdite per T-Mobile Us, in calo del 3,64%.

In apnea Jd.Com, che arretra del 3,18%.

Tentenna Western Digital, che cede lo 0,73%.