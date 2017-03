Wall Street parte tentennante con il focus sulle politiche di Trump

(Teleborsa) – Wall Street riavvia gli scambi incerta, dopo aver registrato ieri la peggiore performance dallo scorso novembre. Il mercato continua ad interrogarsi sui tempi e sulla politica del Presidente Donald Trump, che ha messo in cima all’agenda l’Obamacare. Secondo gli operatori, infatti, un eccessivo prolungamento del dibattito e dell’approvazione della riforma sanitaria potrebbe però far slittare altre riforme attese, come quella fiscale.

Il dollaro si rafforza un po’ mentre il petrolio oggi viaggia in deciso ribasso, in attesa dei dati sulle scorte di greggio in USA, che arriveranno nel pomeriggio. Fra i dati macro di oggi da segnalare quello sul mercato immobiliare, che risulta sotto le attese anche se non cambia un quadro complessivamente positivo.

A New York, il Dow Jones è sostanzialmente stabile a 20.627,9 punti; piatto lo S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 2.340,46 punti. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,04%).

In luce sul listino nordamericano S&P 500 il comparto Utilities. Nella parte bassa della classifica dell’S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti Finanziario (-1,06%) e Beni di consumo secondari (-0,46%).

Al top tra i giganti di Wall Street, General Electric (+0,78%) e Apple (+0,56%).

La peggiore performance è quella di Nike, che crolla del 6,14% dopo i conti.

Debole JP Morgan, che registra una flessione dello 0,90%.

Si muove sotto la parità Goldman Sachs, evidenziando un decremento dello 0,62%.

Contrazione moderata per United Health, che soffre un calo dello 0,59%.