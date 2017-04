Wall Street parte incolore. Focus su dati e vendite auto

(Teleborsa) – Wall Street si prepara ad avviare le contrattazioni senza grandi spunti, dopo la chiusura sottotono di venerdì scorso. L’attenzione è puntata sui dati macro, in attesa dell’avvio della stagione delle trimestrali fra una settimana.

In calendario oggi i dati sul PMI e sull’ISM manifatturiero. In focus anche i produttori di auto, in attesa dei dati sulle immatricolazioni di marzo.

Alla Borsa di New York, il Dow Jones si attesta a 20.675,72 punti; resta piatto anche lo S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 2.364,51 punti (+0,09%). In moderato rialzo il Nasdaq 100 (+0,23%). In discesa a Wall Street tutti i comparti dell’S&P 500. Il settore Utilities, con il suo -0,52%, si attesta come peggiore del mercato.

In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, United Health (+0,73%), Visa (+0,59%) e Intel (+0,57%).

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Incyte (+5,13%), Tesla Motors (+2,94%), Jd.Com (+1,95%) e Baidu (+1,35%). I più forti ribassi, invece, si verificano su O’Reilly Automotive, che continua la seduta con -3,87%.