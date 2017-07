Wall Street parte in rialzo. La Fed apre a nuove strette monetarie

(Teleborsa) – Partenza in rialzo per la borsa di Wall Street in attesa dell’audizione del Presidente della Fed, Janet Yellen, che oggi parlerà al Congresso USA, ed in vista della pubblicazione del Beige Book, il report sullo stato dell’economia elaborato dalla banca centrale statunitense.

Già è stato diffuso il testo del discorso della Chairwoman che ha aperto a nuove strette monetarie parlando di un’economia “abbastanza stabile”. In quella che potrebbe essere la sua ultima apparizione al Campidoglio (il mandato scade nel 2018) Yellen ha dipinto un’economia che ha continuato ad accrescere i posti di lavoro, seppur lentamente beneficiando anche dei solidi consumi delle famiglie e del recente balzo degli investimenti.

Il listino USA mostra un timido guadagno, con il Dow Jones che sta mettendo a segno un +0,6%; sulla stessa linea, lieve aumento per lo S&P-500, che si porta a 2.440,6 punti. Buona la prestazione del Nasdaq 100 (+0,86%); sulla parità lo S&P 100 (-0,08%).

Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti Energia (+0,96%), Utilities (+0,92%) e Industriale (+0,81%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Caterpillar (+1,27%), Intel (+1,12%), 3M (+1,09%) e Chevron (+1,03%).