Wall Street parte in rialzo. Focus su dati e risultati

(Teleborsa) – Partenza in cauto rialzo per la borsa di Wall Street che riapre i battenti oggi dopo la pausa di ieri per festività.

L’agenda macroeconomica prevede la stima flash sull’indice PMI manifatturiero, di febbraio e, sul settore dei servizi. Il calendario dei risultati, invece, comprende anche la trimestrale di Macy’s, oltre a quelle già diffuse di Home Depot e Wal-Mart.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones mostra un rialzo dello 0,29%; sulla stessa linea, lo S&P-500 avanza in maniera frazionale, arrivando a 2.357,45 punti. Pressoché invariato il Nasdaq 100 (+0,18%); poco sopra la parità lo S&P 100 (+0,26%).

Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori Energia (+0,62%) e Finanziario (+0,59%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Wal-Mart (+2,78%), Home Depot (+1,24%), Boeing (+0,75%) e American Express (+0,61%). I più forti ribassi, invece, si verificano su IBM, che continua la seduta con -0,65%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Mondelez International (+3,94%), Alexion Pharmaceuticals (+2,12%), Tesla Motors (+1,92%) e Liberty Global (+1,91%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su The Kraft Heinz, che prosegue le contrattazioni a -4,03%.