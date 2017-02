Wall Street parte bene grazie al greggio

(Teleborsa) – Buona partenza per Wall Street, che avvia le contrattazioni in moderato rialzo, aggiornando i record raggiunti di recente. A sostenere gli acquisti sul mercato sono i titoli energetici, galvanizzati dal rally del petrolio: il future sul WTI balza a New York di oltre il 2% a 54,72 dollari al barile.

Poco impatto hanno avuto i dati macro usciti oggi e risultati perlopiù negativi, come quello sull’indice CFNAI e quello dei sussidi di disoccupazione settimanali, entrambi sotto le attese. Bene invece il dato sul mercato immobiliare, quello sui prezzi delle case elaborato dalla FHFA, che risulta in crescita ed in linea con le attese.

Alla borsa di new York, il Dow Jones sale dello 0,11% a 20.801 punti, mentre, mentre lo S&P-500 avanza dello 0,12% a 2.365 punti. Consolida i livelli della vigilia il Nasdaq 100 (+0,06%). Nell’S&P 500, buona la performance dei comparti Energia (+0,73%), Materie prime (+0,52%) ed Utilities (+0,43%).

La sola Blue Chip del Dow Jones in sostanziale aumento è Chevron (+0,68%).

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Ctrip.Com International (+4,92%), Shire (+2,08%), Discovery Communications (+1,36%) e Discovery Communications (+1,25%).

Le più forti vendite si manifestano su Tesla Motors, che prosegue le contrattazioni a -4,50%.

Pessima performance per Nvidia, che registra un ribasso del 4,37%.

Si muove sotto la parità Netease, evidenziando un decremento dello 0,95%.

Contrazione moderata per Liberty Global, che soffre un calo dello 0,83%.