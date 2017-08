Wall Street naviga a vista al giro di boa

(Teleborsa) – Wall Street torna a galla a metà giornata, beneficiando di qualche ricopertura dopo la debacle di ieri del Dow Jones e a dispetto delle trimestrali deludenti della Corporate America.

A rendere cauti i mercati sono ancora i tragici eventi di Barcellona, che hanno penalizzato anche le borse europee.

I nuovi attentati hanno rivitalizzato anche i cosiddetti beni rifugio, spingendo l’oro verso i 1.300 dollari l’oncia per la prima volta in 9 mesi.

A rendere cauti i mercati concorrono le trimestrali deludenti che stanno uscendo in questi giorni, dopo Cisco e Wal-Mart anche quella di Foot Locker risulta peggiore delle attese.

Un solo dato in agenda per quest’oggi: la fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan, che è risultata sopra le attese.

Alla Borsa di New York, l’indice Dow Jones si ferma a 21.745,72 punti; sulla stessa linea lo S&P-500, che rimane a 2.432,5 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,22%); pressoché invariato lo S&P 100 (+0,09%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti Utilities (+0,96%) e Energia (+0,70%).

Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Caterpillar (+0,91%), Goldman Sachs (+0,81%), Chevron (+0,80%) e Exxon Mobil (+0,72%).

Le peggiori performance, invece, si registrano per Nike, che cede il 4,71%, e Cisco Systems, che evidenzia un deciso ribasso dell’1,43%.

Spicca la prestazione negativa di Home Depot, che scende dell’1,18%.

Pensosa United Health, con un calo frazionale dello 0,72%.