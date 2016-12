Wall Street ingessata in avvio

(Teleborsa) – Partenza sulla parità per la Borsa di New York, con il Dow Jones che si attesta a 19.911,45 punti. Resta piatto l’indice S&P-500, con le quotazioni che si posizionano a 2.260,96 punti. Senza direzione il Nasdaq 100, come l’S&P 100.

Unica tra le Blue Chip del Dow Jones a riportare un aumento è American Express (+0,52%).

Sul podio dei titoli del Nasdaq, Cerner (+1,67%), Netease (+1,22%), Dollar Tree (+0,93%) e Baidu (+0,90%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cintas -2,93%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in USA verrà distribuito l’Indice della Fiducia dei Consumatori Università Michigan alle 16:00 di questo pomeriggio, che secondo le stime sarà di 98 punti.