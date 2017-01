Wall Street in punta di piedi in avvio

(Teleborsa) – Partenza piatta per la borsa americana, con gli investitori in attesa del discorso di domani del presidente eletto degli Stati uniti d’America Donald Trump. Giovedì notte, invece, sarà la volta del governatore della Federal Reserve, Janet Yellen.

Dal fronte macro, in calendario oggi solo le scorte e vendite all’ingrosso, in uscita alle ore 16:00.

Il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 19.858,73 punti. Incolore lo S&P-500, che apre la seduta a 2.268,56 punti. Sulla parità il Nasdaq 100 (+0,09%), come l’S&P 100 (-0,1%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, American Express (+1,37%), Caterpillar (+0,94%) e Boeing (+0,60%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Goldman Sachs, -0,93%. In rosso Verizon Communication, che evidenzia un ribasso dell’1,07%. Giornata fiacca per Procter & Gamble, che mostra un calo dello 0,69%. Piccola perdita per Chevron, che flette lo 0,57%.

Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Illumina (+17,10%), Cerner (+2,98%), Vodafone (+1,83%) e Netease (+1,73%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Discovery Communications, -2,20%. Pessima performance per Discovery Communications, che registra un ribasso del 2,02%. Spicca la prestazione negativa di Ebay, che scende dell’1,76%. Alexion Pharmaceuticals cede l’1,74%.