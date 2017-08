Wall Street è attesa in rialzo ma l’agenda macro e Corporate è vuota

(Teleborsa) – Wall Street dovrebbe riavviare gli scambi nel segno più oggi, dopo aver chiuso la scorsa ottava con perdite superiori all’1% suoi principali indici di mercato.

A sostenere il mercato americano dovrebbero concorrere le ricoperture, che stanno sollevando anche le borse europee, mentre slittano sullo sfondo le preoccupazioni per le tensioni geopolitiche, grazie ad un allentamento dei toni fra USA e Corea del Nord nel corso dell’ultimo weekend.

La cautela resta alta, anche in vista degli appuntamenti macro della settimana, anche se oggi non sono previsti dati di particolare importanza. Scarna anche l’agenda Corporate dove non sono previste importanti trimestrali.

Resta in primo piano il petrolio, che ritraccia dai massimi, sull’onda delle ansie relative all’eccesso di offerta.

Al momento il future sul Dow Jones segnala una partenza in rialzo dello 0,43% dell’indice delle Blue Chip statunitensi a 21.943, mentre quello sullo S&P500 sale dello 0,57% a 2.454 punti e quello sul Nasdaq lo 0,56% a 5.871 punti.